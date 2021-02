In den vergangenen Tagen machte bereits die Information die Runde, dass Sonos den kommenden Monat nutzen wird, um eine weitere Produktneuheite vorzustellen. Am heutigen Tag hat der Hersteller den offiziellen Termin bekannt gegeben. Das virtuelle Live-Event findet am 09.03.2021 um 22:00 Uhr statt.

Sonos lädt zum Online-Event Keynote

In diesen Minuten macht Sonos auf eine Produktankündigung aufmerksam, die am 09.03.2021 um 22:00 Uhr stattfinden wird. Auf der Einladung heißt es lediglich „Sonos. Einladung zum News Event. Dienstag, 09. März 2021 um 22:00 Uhr. Schalte ein auf sonos.press. Für die beste Darstellung empfehlen wir Computer oder Tablet.“

An dieser Stelle kann nur darüber spekuliert werden, welche Produktneuheiten Sonos ankündigen wird. Gibt es einen neuen Lautsprecher? Präsentiert der Hersteller einen neuen, möglicherweise kleineren Sub? Kommt ein Move mini? Oder wie wäre es mit einem Kopfhörer? Denkbar ist allerdings auch, dass neue Services angekündigt werden.