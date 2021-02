Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein neues Portfolio mit Tarifen speziell für IoT-Produkte auflegt. Damit bietet Vodafone die passeden Tarife für Smart Tracker, Smartwatches, Kameras und weitere IoT-Produkte – mit genau den Inklusiv-Leistungen für Daten und Sprache, die zur EU-weiten Nutzung benötigt werden – an.

Vodafones neue IoT-Angebote für Privatkunden

Vodafone schreibt

Mit dem neuen Portfolio können Kunden mit allem in Verbindung bleiben, was ihnen am Herzen liegt. Der Smart Tech S ist ein Tarif speziell für die Nutzung von Trackern und ab einem Einsteigerpreis von 1,99 Euro pro Monat erhältlich. Der Smart Tech M ist für Smart Watches, bspw. für Kids oder Senioren, gedacht. Er bietet zu monatlich 5,99 Euro neben einem ausreichend großen Datenvolumen auch Einheiten für Telefonie und SMS. Der Smart Tech L ist ein großer Datentarif und daher optimal für die Verwendung von smarten Kameras, die beispielsweise im Garten oder an Ferienhäusern installiert sind. Alle Tarife sind so gebaut, dass sie genau auf die Anforderungen für die einzelnen Produkte passen. Gedanken um ausreichend große Datenpakete oder benötigte Geschwindigkeiten müssen sich die Kunden nicht machen.

Der Smart Tech S bietet euch monatlich 500MB Datenvolumen, im Smart Tech M sind 3GB Datenvolumen, 500 Telefonieren-Minuten und 100 SMS enthalten und im Smart Tech L sind 20GB Datenvolumen inkludiert. Die Preis von 1,99 Euro, 5,99 Euro und 9,99 Euro beziehen sich auf eine Laufzeit von 24 Monaten. Bei einer Laufzeit von 1 Monat erhöht sich der monatlich Preis um 1 Euro.

Neo Smart Kids Watch ab sofort erhältlich

Die Tatsache, dass Vodafone am heutigen Tag sein neues Portfolio für Smart Tracker, Smartwatches und Co. auflegt, wird davon begleitet, dass die Neo Smart Kids Watch, die wir euch vor ein paart Wochen bereits vorgestellt haben, ab sofort bei Vodafone bestellt werden kann. Die Smartwatch, die sich speziell an Kinder richtet, kostet 199,90 Euro und ist in den zwei Farben Mit und Ocean erhältlich.