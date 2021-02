Apple CEO Tim Cook hat schon des Öfteren betont, dass die besten Produkte entstehen, wenn ein vielfältiges Team an diesen arbeitet. Gemeinsam verfolgt man hierbei die gleichen Werte im Unternehmen. Nun betont Apple auf der neuen Webseite “Shared Values”, wie gemeinsame Werte viele verschiedene Menschen im Unternehmen verbinden.

Apple hat auf seinem Job-Portal „Jobs at Apple“ eine neue Seite veröffentlicht, auf der die gemeinsamen Werte des Unternehmens sowie die Geschichten einiger seiner Mitarbeiter vorgestellt werden. Einführend erklärt Apple:

„Die Werte, die wir bei Apple teilen, inspirieren die Arbeit, die wir mit allen teilen.

Bei Apple setzen wir uns dafür ein, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben. Jeder von uns trägt auf seine Weise dazu bei und bringt seine Leidenschaft für das ein, was wir am besten können und wovon wir glauben, dass es am wichtigsten ist. Wie Sie in diesen Beiträgen sehen werden, sind unsere Geschichten alle unterschiedlich, aber jede zeigt, was möglich ist, wenn persönliche und berufliche Werte übereinstimmen.“