Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis die exklusive Billie Eilish Doku auf Apple TV+ anlaufen wird. Bis dahin schickt Apple mit „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry – Meet Billie“ einen weiteren Appetizer ins Rennen. Darüberhinaus steht der deutsche Trailer zu „Servant – 2. Staffel“ und „Losing Alice“ auf YouTube bereit.

„Billie Eilish: The World’s A Little Blurry – Meet Billie“

Vor über einem Jahr konnte sich Apple die exklusiven Rechte an der Billie Eilish Doku sichern. Diese läuft am 26. Februar exklusiv auf Apple TV+ an.

„Billie Eilish: Die Welt ist ein wenig verschwommen“ erzählt die wahre Coming-of-Age-Geschichte der Singer-Songwriterin und ihren Aufstieg zum globalen Superstar. Vom preisgekrönten Filmemacher RJ Cutler bietet der Dokumentarfilm einen zutiefst intimen Blick auf diesen außergewöhnlichen Teenager. Mit nur siebzehn Jahren reist sie durch das Leben auf der Straße, auf der Bühne und zu Hause mit ihrer Familie, während sie ihr Debütalbum „“WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” schreibt, aufnimmt und veröffentlicht.

Nun gibt es mit „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry – Meet Billie“ ein knapp 2-minütiges Video, mit dem ihr ein paar weitere Einblicke in die Doku erhaltet.

Deutscher Trailer auf YouTube: „Servant – 2. Staffel“ und „Losing Alice“

Die zweite Staffel zu Servant ist vor wenigen Wochen auf Apple TV+ angelaufen. Nun haben die Verantwortlichen den deutschen Trailer auf YouTube veröffentlich. Es heißt

Sondern erlöse uns von dem Irrglauben. Was wissen wir wirklich über Leanne Grayson? Sieh dir mit einem Abo für Apple TV+ jetzt die zweite Staffel von „Servant“ in der Apple TV App an.

Auch zur neuen Serie „Losing Alice“ gibt es nun den deutschen Trailer auf YouTube.

Nicht jede Fantasie ist frei erfunden. Sieh dir die international gefeierte Serie „Losing Alice“ exklusiv auf Apple TV+ an.