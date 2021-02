In neuen Studien ermitteln der Speedtest-Anbieter Ookla und das Marktforschungsunternehmen M Science die beliebtesten 5G-Smartphones in den USA. Hierbei belegt Apple mit dem iPhone 12 Lineup die ersten drei Plätze im 5G-Beliebtheitswettbewerb, wobei das iPhone 12 Pro Max Platz 1 einnimmt.

Drei iPhones in den Top 5

Ookla und M Science haben die Nutzungs- und Verkaufszahlen von 5G-Smartphones in den USA untersucht, um einen Eindruck von deren Beliebtheit zu bekommen. Hierbei macht ganz klar Apples iPhone 12 Lineup das Rennen und belegt in beiden Studien die ersten drei Plätze.

Die beiden Studien stimmen darin überein, dass das iPhone 12 Pro Max das beliebteste 5G-Smartphone in den USA ist, wobei in den Top 3 die Positionen für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro jeweils tauschen. Beide Firmen zeigen, dass das iPhone 12 mini das unbeliebteste iPhone der diesjährigen Serie ist. Das Samsung Galaxy S20+ kam auf den vierten und das Galaxy S20 Ultra auf den fünften Platz. Das Galaxy S21 war im Testzeitraum noch nicht verfügbar.

Obwohl es nicht überrascht, dass iPhones in den USA sehr beliebt sind, ist es doch bemerkenswert, dass ausgerechnet das teuerste iPhone, also das iPhone 12 Pro Max, in den Rankings beider Studien die Führung übernommen hat. Für die Studien arbeiteten beide Firmen mit unterschiedlichen Datensätzen. M Science untersuchte direkt die Verkäufe und zog die Verkaufszahlen bis zum 23. Januar heran. Ookla betrachtete seine Speedtest-Apps auf den Smartphones und verwendete die Nutzungsdaten des Monats Januar für die Bestenliste.