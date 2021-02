Amazon Popcorn-Woche ist gestartet. Im Laufe des Vormittags hatten wir euch bereits auf die Amazon Blitzangebote aufmerksam gemacht. Parallel dazu startet am heutigen Tag auch die sogenannte Popcorn-Woche, bei der Filme und Serie zum reduzierten Preis im Fokus stehen.

Film- und Serien-Fans aufgepasst…

So langsam aber sicher wird die Popcorn-Woche bei Amazon zur Tradition. Im vierten Jahr in Folge lädt der Online-Händler zum „Shopping-Event“ und stellt in erster Linie Filme und Serien in den Fokus. Darüberhinaus gibt es auch das ein oder andere Hardware-Angebot.

Vom 19. Februar, bis zum 28. Februar ist Popcorn-Woche! Amazon-Kunden können sich wieder zahlreiche exklusive Angebote aus den Unterhaltungs-Produktkategorien sichern: Filme und Serien zum Kaufen und Leihen, DVDs, elektronische Geräte und vieles mehr für Abende voller Unterhaltung.

Wie bereits erwähnt, hat Amazon verschiedene Entertainment-Deals aufgelegt, unter anderem: