Nachdem wir euch bereits im Laufe des Vormittags auf die neuen Apple TV+ Inhalte aufmerksam gemacht haben, die heute gestartet sind, hält Apple zum Tagesausklang noch zwei weitere Neuigkeiten zu seinem Streaming-Dienst bereit. Dieses Mal dreht es sich um „The Mosquito Coast“ und „Physical“.

Offizieller Teaser zu „The Mosquito Coast“ ist da – Serie startet am 30. April

Bereits seit Ende 2019 ist bekannt, dass Apple die Serie „The Mosquito Coast“ mit Justin Theroux in Auftrag gegeben hat. Nun näher wir uns dem Serienstart. Die Verantwortlichen haben soeben den offiziellen Teaser zur Serie veröffentlicht und gleichzeitig bestätigt, dass diese am 30. April anlaufen wird.

„In einer atemberaubenden Abenteuergeschichte nimmt der paranoide und brillante Erfinder Allie Fox seine Familie mit in den honduranischen Dschungel, entschlossen, eine Zivilisation aufzubauen, die besser sein soll als die, die sie verlassen haben. Auf der Flucht aus einem Amerika, das er im Materialismus und in der Konformität verstrickt sieht, hofft er, ein reineres Leben wiederzuentdecken. Aber sein utopisches Experiment nimmt eine dunkle Wendung, als seine Obsessionen die Familie in eine unvorstellbare Gefahr führen.“

Insgesamt sieben einzelne Episoden warten auf euch.

„Physical“ läuft bald an

Weiter geht es mit Physical. Mit „Physical“ hate Apple Anfang 2020 eine Serie in Arbeit gegeben, die sich am ehesten in das Drama-Genre einordnen lässt. Aufgelockert mit einigen Comedy-Einlagen, könnte „Physical“ durchaus eine sehenswerte Geschichte erzählen. Die Idee einer Hausfrau, die dank Aerobic aus ihrer langweiligen Welt ausbricht – das ganze platziert in den 80ern – versprüht zumindest einen gewissen Charme. Viel mehr ist zu der Handlung jedoch noch nicht bekannt. Wir dürfen somit gespannt sein.

Hier warten insgesamt 10 Episoden auf euch. Apple spricht davon, dass „Physical“ in Kürze startet. Allerdings ist dies ein dehnbarer Begriff. Bis zur Jahresmitte sollte es allerdings soweit sein.