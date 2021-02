Am späten gestrigen Abend hat Apple gleich sechs Pressemitteilungen veröffentlicht, um über neue Apple TV+ Inhalte zu informieren. Auf „Physical“ und „The Mosquito Coast“ sind wir bereits eingegangen, allerdings erwartet uns in den kommenden Wochen und Monaten noch deutlich mehr.

Apple TV+: Neue Serien kündigen sich an

Apple schickt in neuer Zukunft verschiedene Serien in die zweite Staffel und darüberhinaus werden komplett neue Inhalte auf Apple TV+ anlaufen. Gestern startete „For All Mankind“ in die zweite Staffel – zuvor war es bereits bei „Dickinson“ und „Servant“ soweit – und in den nächsten Wochen und Monaten feiern neue Staffeln zu „Mythic Quest“, „See“, „The Morning Show“ und „Ted Lasso“ ihre Premiere. Neben „Physical“ und „The Mosquito Coast“ starten zudem neuen Serien, wie z.B. „Schmigagoon!“ und „Liseys Story“.

„Lisey’s Story“, die mit Spannung erwartete limitierte Apple Original-Serie des Schöpfers und ausführenden Produzenten Stephen King, des ausführenden Produzenten J.J. Abrams, Regisseur und ausführender Produzent Pablo Larraín sowie mit der Oscar-Preisträgerin Julianne Moore, wird in diesem Sommer sein weltweites Debüt auf Apple TV + geben.

„Lisey’s Story“ basiert auf dem Bestseller-Roman von Stephen King und wurde vom Autor selbst adaptiert. Es handelt sich um einen zutiefst persönlichen Thriller, der Lisey Landon (gespielt von Moore) zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Schriftstellers Scott Landon (gespielt von Clive Owen) thematisiert. Eine Reihe beunruhigender Ereignisse lassen Lisey Erinnerungen an ihre Ehe mit Scott aufkommen, die sie absichtlich aus ihren Gedanken verbannt hat. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Däne DeHaan, Sung Kang und Ron Cephas Jones spielen neben Moore und Owen die Hauptrolle.

Zudem hat Apple einen ersten Blick auf „Schmigadoon!“ gegeben. Dabei handelt es sich um eine Musical-Comedy-Serie von Lorne Michaels, mit der Emmy-Nominierten Cecily Strong und dem Emmy-Preisträger Keegan-Michael Key. Die Serie feiert im Sommer ihre Premiere. Bei „Schmigadoon!“ handelt es sich um eine Parodie auf berühmte Musicals. In der Serie spielen Cecily Strong und Keegan-Michael Key ein Paar auf einer Rucksackreise, um ihre Beziehung zu beleben.

Am 07. Mai 2021 feiert die 2. Staffel zu Mythic Quest ihre Premiere auf Apple TV+. Nachdem die Quarantäne endlich vorbei ist, finden bei der zweiten Staffel von „Mythic Quest“ alle wieder ins Büro zurück (nun ja, fast alle) und versuchen, auf dem Erfolg von Raven’s Banquet aufzubauen, indem sie eine epische neue Erweiterung starten. Allerdings haben Ian (Rob McElhenney) und der neu beförderte Co-Creative Director Poppy (Charlotte Nicdao) unterschiedliche Auffassungen von der Ausrichtung des Spiels. In der Zwischenzeit versöhnt CW (F. Murray Abraham) einige ungelöste Probleme aus seiner Vergangenheit. Die Spielendster (Ashly Burch und Imani Hakim) testen die Grenzen einer Büroromantik, und David (David Hornsby) verliert eine weitere Frau in seinem Leben, als Jo (Jessie Ennis) ihn verlässt, um Brad (Danny Pudi) zu helfen.

Wann die jeweils 2. Staffel zu „See“ und „The Morning Show“ anlaufen wird, hat Apple bislang nicht kommuniziert. Als nächstes starten am 26. März die „Billie Eilish Doku“ sowie am 12. März die Serie „Cherry“ auf Apple TV+.