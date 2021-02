Anker bringt zum Wochenstart mit PowerExpand+ einen neuen 11-in-1 USB-C Hub auf den Markt, der nicht nur allerhand unterschiedliche Anschlüsse bietet, sondern auch dank USB-C Power Delivery für noch schnellere Pass-Through-Ladungen von bis zu 85W sorgt.

Anker PowerExpand+: neuer 11-in-1 USB-C Hub ist da

Seitdem zahlreiche Computer-Hersteller bei ihren Geräten ausschließlich auf USB-C Anschlüsse setzen, Apple bietet bei seinen MacBook Air und MacBook Pro zwischen zwei und vier USB-C Ports an, fehlt dem ein oder anderen Nutzer die ein oder andere Schnittstelle. Seitdem stehen USB-C Hubs hoch im Kurs.

Mit dem neuen Anker PowerExpand+ bietet der Hersteller eine Art eierlegende Wollmilchsau an. Ihr erhaltet nicht nur viele verschiedene Schnittstellen, der USB-C Hub bietet auch 100W Power Delivery. Der neue Anker USB-C Hub ist mit 1x USB-C Power Delivery Ladeport, 1x HDMI Port, 1x DisplayPort, 1x USB-C Datenport, 3x USB-A Ports, 1x Ethernet Port, 1x AUX Port, 1x SD- sowie 1x microSD Speicherkartensteckplatz ausgestattet.

Über den neuen Anker PowerExpand+ lassen sich ein 4K-Display oder zwei 2K-Display per HDMI- und DisplayPort-Anschluss ansprechen. Anker spricht davon, dass über Power Delivery 100W aufgenommen werden. Allerdings verbraucht das Gerät selbst 15W, so dass „nur“ 85W an ein angeschlossenen MacBook Air, MacBook Pro, iPad Pro oder andere Geräte weitergegeben werden können.

Der neue Anker PowerExpand+ kostet 69,99 Euro. Der USB-C Hub ist auf Lager und kann direkt verschickt werden.