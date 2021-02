Vergangene Woche hatten wir darüber berichtet, dass der erste deutsche Künstler eine eigene Apple Music Radio Show erhalten wird. Nun haben RIN und Minhtendo die erste Episode von “KLEINSTADTRADIO” auf Apple Music veröffentlicht.

Die Show wird wie folgt beschrieben

Aus der Beschaulichkeit des kleinen Bietigheim-Bissingen in den Olymp des deutschen Hip-Hop – das ist die Geschichte von Deutschrap-Star Renato Simunovic, besser bekannt als RIN. Was macht das Spotlight mit dem großen Talent aus der Kleinstadt? Exzess oder Understatement? Und wie geht es weiter? Im Gespräch mit Freund und Producer Minhtendo gewährt RIN exklusive Einblicke in Leben, Arbeit, Ideen und Ziele – all das durch die Linse der Tracks seines neuen Albums. Mit dabei sind Menschen und Musik, die ihn inspirieren und träumen lassen. Einfach das volle Programm: „KLEINSTADTRADIO mit RIN“ auf Apple Music.