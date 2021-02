Über die neuen WhatsApp Nutzungsbedingungen und neuen Datenschutzrichtlinien, die ursprünglich am 08. Februar in Kraft treten sollten und auf den 15. Mai verschoben wurden, haben wir in den letzten Wochen mehrfach berichtet. Die Ankündigung, neue Regelungen einzuführen, hat bei zahlreichen Nutzern zu einer großen Verunsichertest geführt. Schnell guckte man sich nach alternativen Messengern um und WhatsApp bekam ordentlich Druck zu spüren. Gleichzeitig startete WhatsApp eine „Marketing-Offensive“. Nun informieren die Entwickler darüber, was passieren, wenn Nutzer die neuen Nutzungsbedingungen nicht bestätigen.

Was passiert am Datum des Inkrafttretens?

WhatsApp hat augenscheinlich gemerkt, dass es nicht einfach reicht, sich neue Nutzungsbedingungen und neue Datenschutzrichtlinien durch Nutzer bestätigten zu lassen. Stattdessen läuft nun eine Auklärungskampagne, um detaillierter auf die Hintergründen einzugehen.

So hat WhatsApp bereits bestätigt, dass man bei uns in Europa keine Nutzerdaten mit Facebook zu Werbezwecken teilt. Nun geht das Unternehmen darauf ein, was am Datum des Inkrafttretens passiert.

Wenn ihr bis zum 15.03.2021 nicht den neuen Richtlinien zugestimmt habt, wird WhatsApp euren Account nicht löschen. Euch wird dann allerdings nicht mehr die volle Funktionalität von WhatsApp zur Verfügung stehen, bis ihr zugestimmt habt. Ihr werdet zwar für kurze Zeit Anrufe und Benachrichtigungen erhalten, aber in der App weder Nachrichten lesen noch welche senden können.

Ihr habt folgende Möglichkeiten