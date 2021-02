In den letzten Monaten hatte Disney+ bereits ordentlich die Werbetrommel gerührt und die neue Welt „Star“ für den heutigen 23.03.2021 angekündigt. Ab sofort sterbe zahlreiche neue Serien und Filme auf Disney bereit. Gleichzeitig tritt die angekündigte Preiserhöhung für den Video-Streaming-Dient in Kraft. Hier findet ihr die neuen Preise.

Die neue Welt „Star“ ist auf Disney+ gestartet

Disney+, das exklusive Streaming-Zuhause von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, hat Star, die neue Welt für alle General Entertainment Inhalte innerhalb der Disney+ App eingeführt. Star bringt den Abonnenten eine neue und ständig wachsende Welt von Serien, Filmen und Originals und startet mit über 55 Serien, mehr als 270 Filmen und einer Auswahl an vier exklusiven Star Originals. Jeden Monat werden neue Titel der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und mehr auf dem Service hinzugefügt.

Neben den zum Start von Star verfügbaren Titeln wurden im Rahmen des heutigen Launch weitere neue exklusive Titel verkündet. Bis zum Jahresende werden weitere 35 Serien ihre Premiere feiern.

Zu den bestehenden und zum Launch verfügbaren Star Originals zählen die Thriller-Serie „Big Sky“ des visionären Drehbuchautors David E. Kelley („Big Little Lies“, „The Undoing“) und die Love, Simon-Spin-off-Serie „Love, Victor“, welche erneut vom Autorenduo Isaac Aptaker und Elizabeth Berger („This Is Us“) geschrieben wurde. Außerdem die animierte Sitcom „Solar Opposites“, die von Justin Roiland („Rick & Morty“) und Mike McMahan (ehemaliger Assistent des Drehbuchautors von „Rick & Morty“) mitentwickelt wurde. Die Drama-Serie „Helstrom“ wird ebenfalls ab heute verfügbar sein. Produziert wurde sie von den Executive Producers Paul Zbyszewski, Karim Zreik und Jeph Loeb.

Preiserhöhung tritt in Kraft

Parallel zum Start von „Star“ tritt am heutigen Tag auch die Preiserhöhung für Disney+ in Kraft. Ab sofort kostet Disney+ 8,99 Euro pro Monat bzw. 89,90 Euro pro Jahr. Die derzeit noch aktuellen Preise für bestehende Kunden, die vor dem 23. Februar 2021 ein Abonnement abgeschlossen haben, werden für weitere sechs Monate beibehalten, wobei die Preisänderung zum monatlichen oder jährlichen Verlängerungsdatum nach dem 22. August 2021 in Kraft treten wird.