o2 startet am heutigen Tag einen ziemlich attraktiven Deal, den wir euch bereits vor ein paar Tagen angeteasert hatten. Kurzum: o2 Select & Stream geht an den Start und Kunden erhalten 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder o2 TV kostenlos bei Buchung oder Verlängerung ausgewählter o2 Free oder o2 my Home Tarife.

o2 startet Select & Stream

Am heutigen Tag startet das neue Streaming-Angebot von o2, Select & Stream! Surfen, telefonieren und streamen gib es alles aus einer Hand. Bis zum 04.05.2021 erhalten o2 Kunden 12 Monate Netflix, Sky Ticket oder 22 TV bei Buchung oder Verlängerung ausgewählter 22 Free oder o2 my Home Tarife inklusive. Jeder Anwender kann dabei individuell entscheiden, welches Streaming-Angebot das richtige ist.

Auf diese Art und Weise könnt ihr bis zu 120 Euro sparen:

Netflix Basis Abo (95,88€ Jahreskosten gespart, ab dem 13.Monat fallen 7,99€/Monat an)

Sky Entertainment Ticket (119,88€ Jahreskosten gespart, ab dem 13.Monat fallen 9,99€/Monat an)

o2 TV L (119,88€ Jahreskosten gespart, ab dem 13.Monat fallen 9,99€/Monat an)

Ab dem 13. Monat kann jedes Paket monatlich gekündigt werden.

Das inklusive Streaming-Jahrespaket gilt für alle (Postpaid) Mobilfunk-Tarife ab o2 Free M Boost, sowohl für Neukunden als auch für Bestandskunden, für Sim-Only Angebote und Bundles:

O2 Free M Boost, O2 Free L, O2 Free L Boost

O2 Free Unlimited Smart, O2 Free Unlimited Max

O2 My Home DSL L, O2 My Home DSL XL & o2 My Home DSL XXL

O2 My Home Homespot M & O2 My Home Homespot L

O2 my Home (Kabel) L & O2 my Home (Kabel) XL

O2 YOU ab Free M Boost und nur für Neukunden

Select & Stream eignet sich nicht nur für junge Leute, sondern auch für die 60 Plus. Das Angebot ist auch mit dem Kombivorteil (Internet & Mobilfunk) kompatibel. Zudem gilt das Angebot auch für Abo Bestandskunden.