Während die Unity-Herausforderung noch bis Ende Februar läuft, kündigt sich nun die nächste Apple Watch Challenge bereits an. Apple nimmt den Internationalen Frauentag 2021 am 08. März zum Anlass, um eine neue Herausforderung zu starten.

„Internationaler Frauentag 2021“: Neue Apple Wach Challenge steht vor der Tür

Jahr für Jahr widmet sich Apple mit verschiedenen Aktionen dem Internationalen Frauentag. Neben Today at Apple Session, dem Schmücken der eigenen Webseite etc., schickt Apple auch regelmäßig eine spezielle Apple Watch Challenge ins Rennen. Auch im laufenden Jahr fordert Apple seine Apple Watch Besitzer auf, sich am Internationalen Frauentag sportlich zu betätigen.

Die Aufgabe, die euch Apple am 08. März stellt, ist denkbar einfach. Ihr müsst lediglich ein 20-minütiges Workout am 08. März absolvieren. Dies kann ein Outdoor-Lauf, ein Fahrrad-Training, aber auch ein Yoga-Workout sein. Das Training könnt ihr über die Apple Workout-App oder eine andere Sport-App absolvieren. Wichtig ist nur, dass das Training in der Health-App gespeichert wird.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten nicht nur eine virtuelle Trophäe, sondern auch verschiedene Sticker, die in iMessage oder FaceTime genutzt werden können.