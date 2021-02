Zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass wir uns am Rande der Bildungsmesse didacta ausführlich mit dem Thema „iPad in der Schule“ beschäftigt und uns in diesem Zusammenhang mit verschiedenen Lehrern ausgetauscht haben. Damals hatten wir uns unter anderem mit einem Lehrkörper der Villa Wewersbusch in Velbert über die Möglichkeiten unterhalten, die das iPad in der Schule bietet. Das Thema „Digitales Lernen“ ist während der aktuellen Gesundheitskrise aktueller denn je und die vorhanden Defizite im deutschen Bildungssystem werden uns aufgezeigt. Nichtsdestotrotz gibt es Schulen, die beeindruckend demonstrieren, wie digitales Lernen bzw. Homeschooling 2.0 funktioniert.

Homeschooling 2.0 – Eine Schule zeigt, wie es geht

In den letzten zwei Jahren ist bei der Digitalisierung der Schulen das ein oder andere passiert, gleichzeitig gibt es allerdings auch noch reichlich Luft nach oben. Mit einem aktuellen Beitrag widmet sich das HR Fernsehen den aktuellen Gegebenheiten und hat in diesem Zusammenhang ausführlich mit dem Schulleiter der Richtsberg-Schule in Marburg – Thomas C. Ferber – gesprochen.

Bereits vor der Pandemie hatte die Schule die Weichen für eine Digitalisierung gesetzt. Allerdings reicht dies alleine nicht aus. Zunächat einmal besitzen alle 640 Schüler der Schule ein eigenes iPad. Die Tablets werden aus der Ferne verwaltet und Lehrer dürften alle Apps benutzen, die sie für geeignet erachten. Darüberhinaus setzt das Lehrerkollegium auf das Konzept „PerLenWerk“ (Personalisierte Lernumgebung mit Werkstätten). Schüler und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 und 6 bekommen ein personalisiertes Lernangebot, das sie selbständig mit ihren iPads erfüllen sollen. Es gibt keine Klassen und keinen festgelegten Stundenplan.

Ferber betont, dass er nicht auf irgendwelche fehlenden Mittel der Landesregierung warten, sondern sich selbst um Ausstattung, Mobiliar, ein starkes WLAN etc. kümmert. Solltet ihr den Beitrag im HR Fernsehen verpasst habe, so findet ihr das Video in der HR Fernsehen Mediathek.