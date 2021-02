Apple bietet nicht nur neue MacBook Pro, neue MacBook Air und Co. über den Apple Online Store an, manchmal lohnt sich auch ein Blick in den Apple Refurbished Store. In diesem findet ihr gebrauchte bzw. refursbished Macs. Erstmals ist dort das neue MacBook Pro mit M1-Chip in verschiedenen Ausführungen gelistet.

Gebrauchte M1 MacBook Pro erstmals im Apple Refurbished Store erhältlich

Im Apple Refurbished Store bietet der Hersteller gebrauchte bzw. refurbished MacBook Air, MacBook Pro, iMacs etc. an. Aber auch iPads, HomePods und Co. sind dort zu finden. Im Apple Refurbished Store landen zum Beispiel Geräte, die von Kunden innerhalb der Rückgabefrist an Apple zurück geschickt wurden oder aus sonstigen Gründen nicht beim Kunden verblieben. Alle Produkte im Apple Refusbished Store sind zertifiziert und besitzen eine einjährige Garantie. Eine kostenlose Lieferung ist selbstverständlich.

Aktuell – und erstmals – bietet Apple über den Refurbished Store auch generalüberholte MacBook Pro mit M1-Chip an. Diese hatte Apple im November letzen Jahres auf den Markt gebracht. So erhaltet ihr beispielsweise das refurbished 13,3 Zoll MacBook Pro mit Apple M1-Chip, 8-Core CPU, 8-Core GPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Touch Bar, Touch ID und mehr für nur 1229 Euro anstatt 1449 Euro. Ihr spart somit 220 Euro.

Solltet ihr im Apple Refurbished Store nicht fündig werden, so können wir euch den MacTrade Online Store empfehlen. MacTrade ist autorisierter Apple Partner und bietet Macs zum attraktiven Preis an. Derzeit gibt es verschiedene Rabatt- und Gutschein-Aktionen. Die Neupreise kommen oftmals an die Gebrauchtspreise bei Apple heran.