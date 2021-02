Mit der Einführung des iPhone 12 und iPhone 12 Pro im Herbst letzten Jahres hat Apple auch die neue MagSafe-Technologie eingeführt. MagSafe ermöglicht ein verbessertes, effizienteres kabelloses Laden und führt ein Ökosystem von einfach anzuhaftendem Zubehör ein. Mittlerweile springen auch auch Drittanbieter auf den Zug auf, allerdings muss man auf die Details achten.

Anker und Aukey präsentieren magnetische kabellose Ladegeräte für iPhone 12 (Pro)

Sowohl Anker als auch Aukey haben nun magnetische kabellose Ladegeräte für iPhone 12 und iPhone 12 Pro vorgestellt. An dieser Stelle muss man sich jedoch darüberhinaus bewusst sein, dass es sich nicht um MagSafe-zertifiziertes Zubehör handelt. Nichtsdestotrotz handelt es sich um zwei spannende magnetische Ladegeräte.

Während MagSafe ein Laden mit bis zu 15W bietet, spricht Anker von bis zu 7,5W und Aukey von bis zu 15W. Beide Ladepads werden mit USB-C Anschluss allerdings ohne USB-Netzteil ausgeliefert. Auch Apple liefert sein MagSafe-Ladegerät übrigens ohne Netzteil aus.

Apples MagSafe Ladegerät schlägt mit 45 Euro zu Buche, das Anker PowerWave Magnetic Pad kostet 19,99 Euro und für den AUKEY magnetischen Wireless Charger müsst ihr 18,99 Euro auf die Ladetheke legen. Solltet ihr nach einer Alternative zum Apple MagSafe-Ladegerät suchen, so könnt ihr nun zwischen zwei weiteren magnetischne kabellosen Ladegeräten auswählen. Denk in jedem Fall an das USB-C Ladegerät (20W und mehr).

