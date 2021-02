Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis der Film „Cherry“ exklusiv auf Apple TV+ startet. Der offizielle Startschuss fällt am 12. März 2021. Am morgigen Freitag (26. Februar 2021) wird „Cherry“ seine Premiere in ausgewählten Kinos feiern. Vorab steht nun auch der deutsche Trailer bereit.

Cherry – offizieller Trailer

Kurz und knapp möchten wir euch auf den deutschen Trailer zu Cherry aufmerksam machen.

In einem dramatischen Abenteuer aus Liebe, Krieg, Drogensucht und Kriminalität versucht ein junger Mann verzweifelt, seinen Platz in der Welt zu finden. Cherry (Tom Holland) landet ohne College-Abschluss bei den Sanitätstruppen im Irak. Halt bietet ihm nur die Liebe zu Emily (Ciara Bravo). Wieder zu Hause, aber vom Krieg traumatisiert, verliert er sich in einer Spirale aus Drogen und Kriminalität.

In dem 158 Sekunden langen Clip ist der Song „Time In A Bottle“ von YUNGBLUD zu hören.