Erst gestern sind wir auf die Themen iPad in der Schule, Digitalisierung und Homeschooling 2.0 eingegangen. Grundvoraussetzung für eine Digitalisierung ist schlicht und einfach eine adäquate Internetversorgung. In den Schulen scheitert es in vielen Fällen daran. In Kooperation mit der Telekom bringt das Erzbistum Köln Schulen ans Glasfaser-Netz.

Das Erzbistum Köln bringt Schulen ans Glasfaser-Netz

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, dass das Bonner Unternehmen mit dem Erzbistum Köln kooperiert, um die 33 Schulen, die zum Erzbistum Köln gehören, zu digitalisieren. In den kommenden Monaten erhalten die Schulen neue Gigabit-Glasfaser-Anschlüsse der Telekom. Bereits im März werden die ersten Schulen angeschlossen.

Damit investiert das Erzbistum weiter gezielt in die Bildungschancen junger Menschen. Das Erzbistum unterhält drei Grundschulen, eine Hauptschule, 7 Realschulen, 17 Gymnasien und zwei Gesamtschulen, ein Weiterbildungskolleg, drei Berufskollegs sowie die Musikschule des Kölner Domchores. Jeder Standort hat dabei seinen eigenen Charakter und blickt auf eine lange Tradition zurück. Insgesamt werden aktuell rund 23.000 Schülerinnen und Schüler von mehr als 1.800 Lehrerkräften an den 33 Schulen unterrichtet. Sie profitieren künftig von mehr Bandbreite für den digitalen Unterricht. Jede dieser Schulen soll nun mit Surf-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gigabit/Sekunde über das neue Glasfaser-Netz unterwegs sein können. Dies verschafft den Erzbischöflichen Schulen in der aktuellen Pandemiesituation positive Effekte für den Hybridunterricht. Der Netzausbau ist darüber hinaus ein wesentlicher Baustein im Prozess der Digitalisierung, den das Erzbistum für seine Schulen in großen Schritten voranbringt.

Die Telekom bietet dem Erzbistum als Kooperationspartner synchrone Breitband-Anschlüsse an, die gerade in Zeiten von hybridem Unterricht unverzichtbar sind. Diese Anschlüsse bieten die gleiche Geschwindigkeit im Down- und Upload. Im ersten Schritt sorgt das Unternehmen für den besten Zugang der Schulen an das Glasfaser-Gigabitnetz der Telekom. Das Ausbauprojekt umfasst rund 8 Kilometer Tiefbauarbeiten. Dabei werden etwa 35 Kilometer Glasfaser verlegt. Aber auch bei flächendeckenden WLAN-Hotspots, Videokonferenzsystemen etc. ist die Telekom behilflich.