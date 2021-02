Vodafone hat heute bekannt gegeben, dass Neukunden im Tarif „GigaTV inklusive Vodafone Premium“ ein neues Fernseh-Empfangsgerät für den Kabelanschluss, die sogenannte „GigaTV Cable Box 2“. Das Angebot ist bundesweit verfügbar. Damit erhalten auch Vodafone-Kunden erstmals im Gebiet der ehemaligen Unitymedia-Gesellschaften in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg Zugang zu Vodafones GigaTV-Welt.

Vodafone GigaTV Cable Box 2 ab März verfügbar

Die neue Set-Top-Box „GigaTV Cable Box 2“ ersetzt die bisherige „GigaTV Cable Box“. Dabei unterscheidet sich die neue Generation in vielerlei Hinsicht. So bietet die neue „Vodafone GigaTV Cable Box 2“ eine intuitiv gestaltete Benutzeroberfläche.

Das Gerät besitzt eine abnehmbare Festplatte mit einem Speichervolumen von einem Terrabyte geliefert. Damit sind bis zu 600 Stunden Aufnahmen in HD-Qualität möglich. Den passende Smart TV vorausgesetzt kann die Box auch 4K-Inhalte empfangen. Weiter gehören zum Funktionsumfang persönliche Programm-Empfehlungen, eine anbieterübergreifende Suche, das gleichzeitige Aufnehmen von bis zu vier Sendungen, eine moderne Sprachsteuerung, Replay, Timeshift für zeitunabhängiges Fernsehen sowie der Zugang zur Videothek, den Mediatheken der TV-Anbieter und zu populären Streaming-Diensten wie Netflix oder DAZN.

Eine mobile App unter dem Namen „GigaTV Mobile“ für den mobilen Fernsehkonsum auf Smartphone oder Tablet rundet das Angebot ab. Die neue Generation der Box ist zudem für den Abruf von Inhalten mittels einer Internetverbindung (Over-the-Top) optimiert und bringt Fernsehen und Streaming für ein technologieübergreifendes Entertainment-Erlebnis noch enger zusammen.

Los geht es am 10. März. Die „GigaTV Cable Box 2“ kostet im Bundle mit dem Pay TV Paket „Vodafone Premium“ als Leihgerät in den ersten sechs Monaten der 24-monatigen Vertragslaufzeit 14,99 Euro und danach 19,99 Euro monatlich. Voraussetzung ist ein kostenpflichtiger, vollversorgter Kabelanschluss von Vodafone für rechnerisch 14,99 Euro pro Monat im Einzelnutzervertrag oder oftmals bereits in den Mietnebenkosten enthalten. Hinzu kommt ein einmaliges Bereitstellungsentgelt in Höhe von 49,99 Euro.

Das TV-Paket „GigaTV Cable inklusive Vodafone Premium“ bietet Zugang zu insgesamt 174 TV-Sendern, darunter 79 in HD-Qualität. Aus technischen Gründen ist der Zugang zum TV-Angebot von Sky über das neue Empfangsgerät zum Vermarktungsstart noch nicht möglich.