Apple hat seine US-Webseite mit einem neuen “Ethics and Compliance”-Bereich erweitert. Wie der Name bereits vermuten lässt, hebt Apple hier die internen Bemühungen hervor, die es dem Unternehmen ermöglichen, seine Geschäfte ethisch und in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen zu führen.

Apples Verhaltensrichtlinien

Auf der Webseite beschreibt Apple, wie ethische und moralische Werte die Grundlage des Unternehmens bilden. Dabei legt Apple großen Wert auf die Einhaltung der lokalen Gesetze. Auf der Webseite heißt es unter anderem:

„Apple führt seine Geschäfte ethisch korrekt, ehrlich und in voller Übereinstimmung mit den Gesetzen. Wir sind davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie wir uns verhalten, ebenso entscheidend für den Erfolg von Apple ist wie die Herstellung der besten Produkte der Welt. Unsere Richtlinien zum Geschäftsverhalten und zur Einhaltung von Gesetzen sind grundlegend dafür, wie wir Geschäfte machen und wie wir unsere Werte jeden Tag in die Praxis umsetzen.

Unsere Richtlinie zum Unternehmensverhalten legt unsere ethischen Anforderungen an unsere Mitarbeiter fest. Jeder unserer Mitarbeiter muss bestätigen, dass er die Richtlinie gelesen und verstanden hat, wenn er bei Apple anfängt, und jedes Jahr erneut. Verstöße gegen die Richtlinie werden ernst genommen und können zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen bis hin zur Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.“

Apple setzt Teams ein, die sich auf das Geschäftsverhalten und die Einhaltung von Vorschriften in den Bereichen Politik, Kartellrecht, Gesundheit und Anti-Korruption konzentrieren. Das schließt Apples Verantwortung für Menschenrechte und Umweltschutz in seinen Lieferketten ein. Weitergehende Informationen bietet das Unternehmen auf der Webseite in Form von mehreren PDF-Dateien, die detailliert beschreiben, wie die Einhaltung jedes dieser Themen sichergestellt wird.