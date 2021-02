Nachdem vergangene Woche die zweite Staffel zu „For All Mankind“ exklusiv auf Apple TV+ anlief, geht es in dieser Woche mit der Doku „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ weiter. Natürlich stehen auch neue Folgen zu „Dickinson“ und Co. zur Ansicht bereit.

„Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ startet auf Apple TV+

Nach dem Billie Eilish Live-Event am gestrigen Tag steht ab sofort die Billie Eilish Doku „Billie Eilish: The World’s A Little Blurry“ auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.

„Billie Eilish: Die Welt ist ein wenig verschwommen“ erzählt die wahre Coming-of-Age-Geschichte der Singer-Songwriterin und ihren Aufstieg zum globalen Superstar. Vom preisgekrönten Filmemacher RJ Cutler bietet der Dokumentarfilm einen zutiefst intimen Blick auf diesen außergewöhnlichen Teenager. Mit nur siebzehn Jahren reist sie durch das Leben auf der Straße, auf der Bühne und zu Hause mit ihrer Familie, während sie ihr Debütalbum „“WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?” schreibt, aufnimmt und veröffentlicht.

Neue Folgen zu „For All Mankind“, „Dickinson“ und Co.

Darüberhinaus stehen neue Folgen zu „For All Mankind – 2. Staffel“, „Dickinson – 2. Staffel“, „Servant – 2. Staffel“ und „Losing Alice“ zur Ansicht bereit. Folge 202 zu „For All Mankind“ trägt den Namen „Das Angebot“. Margo wird zur Leiterin einer unmöglich scheinenden Mission. Danielle will auf den Mond zurückkehren. Gordon muss mit seinem Leben auf der Erde zurechtkommen.

Folge 207 zu „Servant“ besitzt die Bezeichnung „Die Marinos“. Die Familientragödie der Marinos wirft neue Fragen in Bezug auf Leanne auf. Die Anwesenheit von Onkel George im Haus stellt ein weiteres Problem für die Turners dar. Zu Servant haben wir euch ein Behind the Scenes zur letzten Folge eingebunden. Folge 210 „Ein Feuer kann man nicht löschen zu „Dickinson“ wird wie folgt beschrieben: Während die Gemeinde der Taufe von Janes Baby beiwohnt, versucht Emily, ihre Gedichte von Sam zurückzuverlangen.

Zum Schluss noch ein Blick auf Folge 9 „Das Ende“ zu „Losing Alice“. Staffelfinale. Die Ereignisse, die das Ende der Dreharbeiten von „Zimmer 209“ herbeiführten, werden sichtbar, während Alice und David sich auf ihre Filmfestival-Premiere vorbereiten.