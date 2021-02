Die niederländische Behörde für Verbraucher und Märkte steht Berichten zufolge kurz vor einem Entscheidungsentwurf in ihrer Untersuchung gegen Apples App Store. Untersucht wurden Richtlinien, die von Entwicklern verlangen, Apples In-App-Zahlungssystem zu verwenden, das Provisionen zwischen 15 und 30 Prozent vorsieht.

Droht Apple ein Präzedenzfall?

Die erste kartellrechtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit von Apples In-App-Zahlungssystem könnte kurz bevorstehen. So hat laut Reuters die Authority for Consumers and Markets (ACM) Entwicklern mitgeteilt, dass eine Entscheidung für zwei Fragen bevorsteht:

Können Entwickler gezwungen werden, die von Apple verlangte Provision in Höhe von 15 bzw. 30 Prozent zu zahlen, um im App Store zu sein?

Ist es rechtens, wenn Entwickler nicht auf andere Zahlungsoptionen für In-App-Käufe hinweisen dürfen?

Die Entwicklung kommt fast zwei Jahre, nachdem die ACM begonnen hat, den App Store zu untersuchen, um festzustellen, ob Apple seine Position missbraucht. Die Aufsichtsbehörde startete die Untersuchung nach Abschluss einer Marktstudie, die den Einfluss von App Stores untersuchte. Für zahlreiche Apps stellte man fest, dass es keine realistischen Alternativen zum App Store und Play Store gibt, was Apple und Google ermöglichen würde, unfaire Bedingungen festzulegen.

Laut Reuters hat die niederländische Behörde mehrere Entwickler kontaktiert, wahrscheinlich diejenigen, die ursprünglich die Beschwerde eingereicht hatten. Wie von zwei Entwicklern gegenüber Reuters beschrieben, gibt der vertrauliche Brief weder an, wann eine Entscheidung veröffentlicht wird, noch wie diese aussehen würde.

Sollte die ACM bald eine Entscheidung treffen, spekuliert Reuters, dass sie die erste Kartellbehörde sein könnte, die über Apples App-Store-Zahlungsrichtlinien entscheidet, was einen Präzedenzfall schaffen würde, der andere laufende Untersuchungen beeinflussen könnte.