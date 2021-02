Apple Music führt eine neue Kategorie ein, die sich auf Songwriter und Produzenten konzentriert. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, sich intensiver mit den Verantwortlichen hinter den verschiedenen Songs zu beschäftigen und einen Blick hinter die Kulissen zu riskieren

„Hinter den Kulissen“ startet auf Apple Music

Ein neue Kategorie namens „Hinter den Kulissen“startet auf Apple Music. Ähnlich wie bei anderen Rubriken bietet“ Hinter den Kulissen“ eine kuratierte Sammlung von Wiedergabelisten, Videos, Interviews und Radiosendungen.

Ihr findet die neue Rubrik, indem ihr die Suche innerhalb von Apple Music nutzt und nach „Songwriter“ sucht. Allerdings scheint sich die neue Rubrik noch nicht bei allen Nutzern zu zeigen.

In der neuen Kategorie hebt Apple Music seine vorhandenen Wiedergabelisten wie „Song Book“ und „An den Reglern“ hervor, die bestimmte Songwriter und Produzenten populärer Musik präsentiert. In einer Reihe von Videos mit dem Titel „Lyrics to Live By“ diskutieren Künstler wie Dua Lipa und Halsey über ihr eigenes Songwriting.