Klarmobil hat eine neue Aktion gestartet, mit der in den jeweiligen Allnet-Flat-Tarifen das Datenvolumen erhöht wird. Dies in Kombination mit attraktiven Preisen klingt in jedem Fall spanend. Besonders interessant ist die Allnet Flat 5GB. Dieser Tarif wird im Telekom-Netz abgebildet, während die Allnet Flat 10GB und die Allnet Flat 20GB im Vodafone-Netz realisiert werden.

Klarmobil: 5GB Telekom-Flat inkl. Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.

Im Rahmen einer aktuelle Klarmobil-Aktion erhaltet ihr die Allnet Flat 5GB zum Preis von nur 9,99 Euro. Darin enthalten sind eine Datenflat mit 5GB LTE-Datenvolumen (Telekom-Netz), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Die Rufnummernmitnahme ist kostenlos.

Flat Internet 5GB

Flat Telefonie

Flat SMS

Telekom-Netz

EU-Roaming

nur 9,99 Euro pro Monat

Darüberhinaus könnt ihr euch für die Allnet Flat 10GB und Allnet Flat 20GB entscheiden. Diese beiden Tarife werden aktuell im Vodafone-Netz abgebildet. Die Aktion ist zeitlich befristet.