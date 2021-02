Die Steuererklärung gehört sicherlich zu den Dingen, die man gerne vor ich herschiebt. Nur irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem man loslegen muss. Um euch ei wenig unter die Arme zu greifen, gibt es Steuersoftware. WISO Steuer 2021 (Steuerjahr 2020) für Mac und PC steht nur am heutigen Tag als Angebot des Tages für nur 19,99 Euro bereit.

Das neue Jahr ist längst angebrochen und früher oder später muss man sich mit der Materie beschäftigen. Erfreulicherweise gibt es nützliche Software, die einen bei der Erstellung der Steuererklärung unterstützt. Die Buhl Data GmbH hat mit WISO Steuer Mac 2021 (Steuerjahr 2020) vor wenigen Tagen eine neue Version ihrer Steuersoftware für den Mac (und Windows) auf den Markt gebracht und diese punktuell verbessert.

