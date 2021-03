Apple verfügt in Indien noch über ein riesiges Wachstumspotential. Nachdem zuletzt die iPhone-Verkäufe gestiegen sind, verzeichnet nun auch das iPad einen deutliches Wachstum. Nichtsdestotrotz ist noch reichlich Luft nach oben.

Apple ist dritt-größter Tablet-Hersteller in Indien

Das iPad nimmt in Indien langsam aber sicher an Fahrt auf. Im Jahresvergleich konnte Apple im letzten Jahr ein Wachstum von 13 Prozent verzeichnen. So verbuchte Apple mit dem iPad im letzen Jahr einen Marktanteil von 13 Prozent und schob sich damit vor dem ehemaligen Drittplatzierten iBall auf Platz 3 des Rankings.

Unangefochtene Nummer 1 ist Lenovo mit 39 Prozent Marktanteil. Platz 2 beleget Samsung mit 32 Prozent Marktanteil. Huawei kann 3 Prozent Marktanteil für sich verbuchen. IDC schreibt zu Apple