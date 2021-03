Im vergangenen Jahr hatte Apple das iPhone SE (2. Generation) vorgestellt. Bis die dritte Generation auf den Markt kommen wird, wird es einer aktuellen Einschätzung zufolge noch rund ein Jahr dauern.

Analyst Ming Chi Kuo hat sich heute nicht nur zur iPhone 13 (Pro) Familie geäußert, sondern auch eine aktuelle Einschätzung zum iPhone SE (3. Generation) gegeben. Nachdem es in den letzten Wochen zarte Hinweise drauf gab, dass ein neues iPhone SE im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen könnte, erteilt Kuo dieser Einschätzung eine Absage. Natürlich entsprechen Kuos Aussagen nicht immer den tatsächlichen Gegebenheiten, nichtsdestotrotz liegt der Analyst mit seinen Einschätzungen oftmals richtig.

Kuo ist der Auffassung, dass Apple im ersten Halbjahr 2022 ein neues iPhone SE auf den Markt bringen wird. Optische Anpassungen solltet ihr nicht erwarten. In erster Linie wird Apple unter der Haube nachbessern. Die Rede ist von einem schnelleren Prozessor und einem 5G Chip. Sicherlich wird auch das Kamerasystem aufgewertet

