Seit Ende letzten Jahres läuft „Stillwater“ bzw. zu deutsch „Stilles Wasser“ auf Apple TV+. Die Kinderserie wird von allerhand Videos begleitet, die Apple auf YouTube veröffentlicht. Ab sofort steht ein neuer Stillwater-Clip zur Ansicht bereit.

Stillwater – Mindful Music Lesson with Kishi Bashi and Tobi Chu

Zuletzt hatte Apple mit den Entwicklern von Calm kooperiert und ein 27-minütiges Stillwater-Special veröffentlicht, ab sofort steht ein musikalischer, knapp 8 Minuten langer Clip bereit. Dieser trägt die Bezeichnung „Mindful Music Lesson with Kishi Bashi and Tobi Chu“

In der Beschreibung heißt es

Musik kann dich bewegen und inspirieren. Erlebe ein musikalisches interaktives Erlebnis mit den Stillwater-Komponisten Kishi Bashi und Tobi Chu. Stillwater ist ab sofort auf Apple TV + verfügbar

Um was dreht es sich bei Stillwater? Bei Stillwater handelt es sich um eine liebevoll gestaltete Kinderserie, bei der Karl, Addy und Michael im Fokus stehen. Stillwater – ein weiser Panda aus der Nachbarschaft – gibt den Kindern ein tieferes Verständnis ihrer Gefühle sowie Werkzeuge an die Hand, die ihnen helfen, ihre eigenen alltäglichen Herausforderungen zu meistern. Stillwater bringt den dreien auch neuen Spaß und Abenteuer, öffnet ihnen die Augen für die stillen Wunder der Welt um sie herum und führt sie zu ihrem Platz in dieser Welt.