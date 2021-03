Nachdem wir euch zuletzt darüber informiert hatten, dass Sky Q sein UHD- HDR.Angebot auf Sky Originals erweitert, gibt der PayTV-Anbieter nun Informationen zu den UHD- und HDR-Neuheiten im März bekannt. Auch Klassiker zwischen Bayern München und Borussia Dortmund wird brillanter Bildqualität übertragen.

Mit Sky Q erleben Fans den Fußball- Klassiker in bestem UHD und HDR

Die Rückrunden der Fußballligen sind in vollem Gange. Und der März wartet auch im Sport mit einem echten Klassiker und vielen weiteren Topspiele in UHD und HDR auf.

Nach dem fulminanten Monatsauftakt in der Bundesliga mit dem Klassiker Bayern München gegen Borussia Dortmund in UHD HDR folgen unter anderem das Premier-League-Stadtderby in Manchester (UHD) sowie die Achtelfinalrückspiele aller vier deutschen Klubs in der UEFA Champions League: Borussia Dortmund gegen FC Sevilla, FC Liverpool gegen RB Leipzig, Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach, sowie Bayern München gegen Lazio Rom – allesamt in UHD und HDR.







In der 2. Bundesliga dürfen sich Fans auf Topspiele wie das Nordderby Hamburger SV gegen Holstein Kiel in UHD freuen. Und als Sahnehäubchen in UHD startet am 27. und 28. März die Formel 1 mit dem Qualifying und dem Großen Preis von Bahrain in ihre neue Saison mit Mick Schumacher und Co. Erstmals gibt‘s alle Rennen und Sessions der Formel 1 nur bei Sky, alle Rennen in UHD und in Zukunft auch zusätzlich in HDR.

Sky Cinema in UHD: Harrison Ford, Bruce Willis und Will Smith am Start

Doch nicht nur sportlich liefer Sky Q Inhalte in UHD HDR. Film- und Serienfans genießen mit Sky Q jederzeit mehr als 100 Kinofilme aller Genres und komplette Serienstaffeln in UHD auf Abruf. Topneuheit in diesem Monat ist der Abenteuerfilm „Ruf der Wildnis“ mit dem großartigen Harrison Ford sowie Hund Buck in den Hauptrollen. Dazu gibt’s im März zahlreiche Kinoklassiker mit großem Starreigen zum Genießen neu auf Sky Q in bestem UHD: etwa „Das fünfte Element“ mit Bruce Willis, „Salt“ mit Angelina Jolie oder „I Am Legend“ mit Will Smith. Für Serienfans sind seit Ende Februar außerdem viele ausgewählte Sky Originals wie „Das Boot“, „Der Pass“, „Hausen“, „8 Tage“, „Riviera“ und „Gangs of London“ nicht nur in UHD, sondern erstmals auch in HDR verfügbar.