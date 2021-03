Apple hat soeben den offiziellen Trailer zur kommenden Apple Original Serie „Calls“ veröffentlicht. Mit diesem gibt euch Apple in 99 Sekunden einen Einblick, was euch zum Start der neuen Serie ab dem 19. März erwartet.

Offizieller Trailer zu „Calls“ ist da

Die Apple Original Serie „Calls von Regisseur Fede Álvarez nutzt auditives Storytelling, fesselnde Grafiken und räumlichen Klang (Spatial Sound), um für den „Zuschauer“ ein besonders packendes und immersives Erlebnis zu schaffen. Die erste Staffel der Thriller-Serie „Calls“ wird am Freitag, 19. März mit allen neun Episoden weltweite Premiere auf Apple TV+ feiern.

Zu den herausragenden Darstellern, die zusammengestellt wurden, um diese Apple Original-Serie unheimlicher Gespräche zum Leben zu erwecken, gehören Nicholas Braun („Succession“), Clancy Brown („The Shawshank Redemption“), Lily Collins („Emily in Paris“) und Rosario Dawson („Jane the Virgin “), Mark Duplass („ The Morning Show “), Karen Gillan („ Avengers: Endgame “), Judy Greer („ Halloween “), Paul Walter Hauser („ Cobra Kai “), Danny Huston („ Children of Men “) ), Nick Jonas („Jumanji: Willkommen im Dschungel“), Riley Keough („The Girlfriend Experience“), Joey King („The Act“), Stephen Lang („Avatar“), Jaeden Martell („Defending Jacob“) , Paola Nuñez („Bad Boys for Life“), Pedro Pascal („The Mandalorian“), Edi Patterson („The Righteous Gemstones“), Aubrey Plaza („Parks and Recreation“), Danny Pudi („Mythic Quest“), Ben Schwartz („Haus der Lügen“), Aaron Taylor-Johnson („Lehre“) und Jennifer Tilly („Family Guy“).

„Calls“ ist eine Apple Original-Serie in Zusammenarbeit mit CANAL+, produziert von Studiocanal und Bad Hombre, die weltweit in über 100 Ländern auf Apple TV+ gestreamt wird. Eine französischsprachige Version der Serie wird auf CANAL+ in ausgewählten Märkten, in denen CANAL + verfügbar ist, ebenfalls ihre Premiere feiern. In ausgewählten spanischsprachigen lateinamerikanischen Märkten wird Apple TV+ die Serie unter dem Titel „Llamadas“ mit einem umfassenden Erlebnis mit benutzerdefinierten Grafiken in spanischer Sprache zur Uraufführung bringen.