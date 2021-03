Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple in den kommenden Wochen ein neues iPad Pro ankündigen wird. Gleichzeitig könnte Apple eine neue Generation seines Apple Pencils auf den Markt bringen. Ein nun durchgesickertes Foto soll genau diesen zeigen.

Leak: Foto soll neuen Apple Pencil mit glänzenden Design zeigen

Sollte Apple tatsächlich einen neuen Apple Pencil ankündigen, so macht dies in unseren Augen durchaus Sinn, den Eingabestift gemeinsam mit einem neuen iPad Pro vorzustellen. Twitter-Nutzer Mr.White, der in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen akkuraten Apple Leak veröffentlicht hat, meldet sich am heutigen per Twitter zu Wort und zeigt das Foto eines Eingabestiftes. Dazu schreibt er schlicht „Neuer Apple Pencil“.

Bei der 1. Apple Pencil Generation setzte Apple bereits auf ein glänzendes Finish. Apple Pencil 2. Generation verfügt über eine matte Optik. Bei der kommenden Genration könnte Apple wieder zu einem glänzenden Design zurück kehren.

Ein weiterer Unterschied zwischen der ersten und zweiten Apple Pencil Generation liegt in der Art und Weise wie der Eingabestift aufgeladen wird. Die 1. Generation wird per Lightning-Anschluss geladen, während die 2. Generation drahtlos geladen wird, in dem der Stift an das iPad Pro angeheftet wird.

Wie immer gilt, dass Apple Gerüchte mit einer Portion Skepsis betrachtet werden sollten. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, so wird Apple innerhalb der nächsten vier Wochen neue iPad Pro präsentieren. Dann werden wir auch erfahren, ob der Hersteller einen neuen Apple Pencil im Gepäck hat. Optisch gefällt uns die 2. Generation übrigens besser als die 1. Generation.