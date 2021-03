Der Blick auf den Kalender zeigt, dass wir mittlerweile im März angekommen sind. Erfreulicherweise bringt ein neuer Monat auch regelmäßig neue Aktionen bei den Mobilfunkanbietern. Auch von der Deutschen Telekom gibt es zum Start in den neuen Monat wieder eine neue Aktion. So erhaltet ihr auch im März 500MB Datenvolumen geschenkt. Zudem sind drei neue StreamOn-Partner an Bord.

Telekom schenkt Mobilfunkkunden 500MB

Nachdem sich die Deutsche Telekom im Dezember ziemlich spendabel zeigte und seinen Mobilfunkkunden 100GB Datenvolumen schenkte, geht es zum Jahresanfang 2021 wieder mit den „normalen“ 500MB weiter. Egal, ob 100GB, 500MB oder was auch immer, wir nehmen das Geschenk gerne an.

Der Weg zu den 500MB führt über die MeinMagenta App. Diese müsst ihr aufrufen und euch einloggen. Unter der Anzeige zu eurem bisher verbrauchtes Datenvolumen bzw. dem Datenvolumen, welches euch für den laufenden Monat noch zur Verfügung steht, seht ihr den Hinweis auf die 500MB.

Neue StreamOn-Partner

Monat für Monat nimmt die Telekom auch neue StreamOn-Partner auf. Zwar ist die Anzahl der Neuankömmlinge deutlich niedriger als vor früher, nichtsdestotrotz ist es erfreulich, dass immer noch vereinzelte Partner hinzustoßen.

Als neue Audio-Partner begrüßt die Telekom in diesem Monat atomicradio, Myradioday und Skoobe. Kunden, die die StreamOn-Option aktiviert haben, können Partner-Apps nutzen, ohne dass der Datenverbrauch angerechnet wird.