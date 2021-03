Ende letzten Jahres führte WhatsApp die Funktion „selbstlöschende Nachrichten“ ein. Anwender haben seitdem die Möglichkeit, Nachrichten so zu deklarieren, dass diese automatisch nach sieben Tagen gelöscht werden. Die Funktion muss für jeden einzelnen Chatverlauf aktiviert werden. Auf die selbstlöschenden Nachrichten sollen die selbstlöschenden Fotos folgen.

Den Informationen von WABetaInfo zufolge arbeitet WhatsApp an einer neuen Funktion namens „selbstlöschende Fotos“. Genau wie bei Instagram Direct sollen sich die Fotos nach dem Betrachten durch den Adressaten selbstständig löschen.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

