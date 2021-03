Update 04.03.2021: Wie angekündigt, wurde der Support der YouTube-App für Apple TV 3. Generation eingestellt und die App von dem Gerät entfernt. (/Update Ende)

YouTube wird seine App zukünftig nicht mehr für ältere AppleTV-Generationen anbieten. Konkret geht es um Apple TV (3. Generation). Ab März wird die YouTube-App auf diesem AppleTV-Modell nicht mehr verfügbar sein. Apple TV 4K und Apple TV HD bleiben von dieser Entscheidung unberührt. Als Alternative können Anwender auf AirPlay setzen und YouTube-Videos vom iPhone, iPad und Co. drahtlos per AppleTV an einen Fernseher schicken.

Apple TV 3: YouTube-App wird eingestellt

Nachdem sich die YouTube-App im Jahr 2015 von noch älteren AppleTV-Modellen verabschiedete, ist nun Apple TV (3. Generation) an der Reihe. Wir können durchaus nachvollziehen, dass YouTube den Support für diese älteren Modelle irgendwann einstellt, um nicht mehr mehrere YouTube-Apps für AppleTV pflegen zu müssen.

Bei älteren Apple TV 3 Modellen ist die YouTube-App direkt mit dem Betriebssystem von AppleTV verzahnt. Seit der Einführung von tvOS und des tvOS App Stores steht die YouTube-App als separater Download im Apple Software-Kaufhaus bereit.

YouTube informiert betroffene Kunden aktuell mit folgender Meldung auf dem Bildschirm

Ab Anfang März ist die YouTube-App nicht mehr auf Apple TV (3. Generation) verfügbar. Ihr könnt YouTube weiterhin auf Apple TV 4K, Apple TV HD, iPhone oder iPad ansehen. Mit AirPlay können ihr YouTube auch direkt von Ihrem iOS-Gerät auf ein Apple TV (3. Generation oder höher) streamen.

Kurzum: Ab Anfang März wird die YouTube-App nicht mehr direkt auf Apple TV 3 zur Verfügung stehen. Der Umweg führt dann über AirPlay. Für Besitzer von Apple TV 4K und Apple TV HD ändert sich nicht.