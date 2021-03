Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen seinen umfassenden internationalen Plan mit der neuen Serie „Dr. Brain“ fortsetzen wird. Diese wird im Laufe dieses Jahres ihre Premiere feiern.

Apple bestellt internationale Serie „Dr. Brain“ des visionären Filmemachers Kim Jee-Woon

Apple TV+ hat „Dr. Brain“ in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine neue Science-Fiction-Thriller-Serie, die auf dem weit verbreiteten koreanischen Webtoon basiert und von dem visionären Filmemacher Kim Jee-Woon (“A Tale of Two Sisters,” “I Saw the Devil”) geschrieben und inszeniert wird, während SAG-Gewinner Lee Sun-Kyun („Parasite“) die Hauptrolle spielen wird. Die Serie ist das erste koreanischsprachige Projekt für Apple TV+.

„Dr. Brain“ befindet sich bereits in der Produktion und wird im Laufe dieses Jahres auf Apple TV+ debütieren. „Dr. Brain “ist eine emotionale Reise, die einem Gehirnforscher folgt, der besessen davon ist, neue Technologien zu finden, um auf das Bewusstsein und die Erinnerungen des Gehirns zuzugreifen. Sein Leben plätschert so vor sich hin, als seine Familie plötzlich einem mysteriösen Unfall zum Opfer fällt. Er nutzt seine Fähigkeiten, um auf Erinnerungen aus dem Gehirn seiner Frau zuzugreifen und das Rätsel zu lösen, was tatsächlich mit seiner Familie passiert ist.

„Dr. Brain“ wird vom koreanischen Studio Bound Entertainment zusammen mit Kakao Entertainment, Studioplex und Dark Circle Pictures für Apple TV+ produziert. Kim Jee-Woon fungiert neben Samuel Yeunju Ha als ausführender Produzent. Ham Jung Yeub und Daniel Han produzieren als Executive Producer für Studioplex, und Joy Jinsoo Lee und Min Young Hong fungieren als Executive Producer für Kakao Entertainment.