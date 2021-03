Während wir darauf warten, dass Apple irgendwann in diesem Jahr den ersten offiziellen M1 iMac herausbringt, hat der YouTuber Luke Miani die Sache selbst in die Hand genommen. In einem neuen Video zeigt Miani, wie er den „weltweit ersten DIY Apple Silicon iMac“ aus einem iMac und einem M1 Mac mini gebaut hat.

Apple Silicon iMac im Eigenbau

Mit Hilfe einer iFixit Teardown-Anleitung begann Miani sein Projekt, bei dem er zunächst einen 2011er 27 Zoll iMac auseinander nahm. Dann recherchierte er und fand eine Lösung, mit der man einen iMac in einen HDMI-Bildschirm verwandeln kann.

Als dieser Arbeitsschritt abgeschlossen war, hatte sich der iMac im Wesentlichen zu einem Apple Cinema Display gewandelt. Der Bastler hatte sein Ziel, einen All-in-One-iMac mit Apple Silicon Power zu schaffen, noch nicht erreicht. Also nahm er die Komponenten aus den M1 Mac mini und fand einen Platz im Inneren des iMacs. Nachdem er alles angeschlossen hatte, war der erste Apple Silicon iMac geboren. Es gab jedoch einige Kinderkrankheiten, die Miani noch etwas Mühe und Nerven gekostet haben. So erklärt er:

„Die erste Schwierigkeit war, dass sich die Magic Mouse und die Tastatur beim ersten Einschalten kaum verbinden ließen und das WLAN sehr langsam war. Der Grund dafür ist, dass der Mac mini, wie die meisten Macs, drei Antennenanschlüsse hat, und eine dieser Antennen befindet sich auf der kleinen Metallbodenplatte, die wir abgenommen haben, als wir den Mac mini auseinandergenommen haben. Der Mac mini hatte also nur zwei von drei Antennen und es war mit Sicherheit auch nicht hilfreich, dass er in das Metallgehäuse des iMac gesteckt wurde.“

Um dieses Problem zu lösen, konnte Miani eines der Antennenkabel des originalen iMac-Gehäuses wiederverwenden. Jetzt muss er nur noch eine Lösung finden, die externen Anschlüsse des Mac mini zu nutzen, denn bisher bietet der M1 iMac noch keine USB-C- oder Thunderbolt-Konnektivität.