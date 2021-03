Anfang der Woche hat Apple die dritte Beta von iOS 14.5 an Entwickler verteilt. Wir haben euch bereits hier auf einige der neuen Funktionen der Beta aufmerksam gemacht. Nun hat der Entwickler Benjamin Mayo eine weitere interessante Funktion entdeckt, die es verhindern soll, dass Nutzer unbemerkt per Smart-Tracker verfolgt werden.

Smart-Finder sind zwar zweifelsohne praktisch, könnten in falschen Händen jedoch auch zu einem Problem werden. So könnte eine skrupellose Person den Tracker heimlich bei einer anderen Person deponieren, um diese zu verfolgen. Eine neue Funktion von iOS 14.5 soll sich um dieses potenzielle Stalking-Problem kümmern.

Dank dem „Item Safety Feature“ bemerkt das iPhone, dass jemand einen AirTag oder einen anderen „Wo ist?“-kompatiblen Gegenstandstracker bei euch platziert hat. Die standardmäßig aktivierte Funktion benachrichtigt euch, sobald der fremde Tracker entdeckt wird und kann die Verfolgung unterbinden. Die neue Funktion kann zwar auch ausgeschaltet werden, Apple warnt zuvor jedoch ausdrücklich, dass man mit der Deaktivierung nicht mehr vor einer möglichen Verfolgung geschützt ist.

Something I hadn’t considered before: new beta includes a Item Safety setting in Find My. This is how Apple is trying to prevent ’stalking‘ with AirTags. If someone secretly hides a tag in your possessions, your phone will notice and warn you about it. pic.twitter.com/NVJyAZlthw

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021