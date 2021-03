Der Apple Original Film „Wolfwalkers“, der auch bereits für die Golden Globe nominiert wurde, hat nun 10 Nominierungen für die Annie Awards erhalten. Darüberhinaus wurde „Stillwater“ einmal nominiert.

Mittlerweile bietet Apple verschiedene Filme und Serien, die sich speziell an das jüngere Publikum richten. Neben „Hellstes“, „Snoopy“ und „“Ghostwriters“ gehören auch „Wolfwalkers“ und „Stillwater“ dazu.

„Wolfwalkers“ und „Stillwater“ wurden nun für die Annie Awards Awards nominiert. Während „Wolfwalkers“ gleich elf Nominierungen erhielt wurde „Stillwater“ einmal nominiert. Die Nominierungen wurden von ASIFA-Hollywood für die 48. jährlichen Annie Awards bekannt gegeben, die das Beste des Jahres im Bereich Animation auszeichnen. In etwas mehr als einem Jahr haben Apple Original-Serien und -Filme 74 Preise gewonnen und 287 Nominierungen erhalten.

Die Annie Award-Nominierungen für „Wolfwalker“ umfassen:

Am 16. April werden die Gewinner bekannt gegeben.

Um was handelt es sich bei Wolfwalkers?

In einer Zeit des Aberglaubens und der Magie: Die junge Robyn reist mit ihrem Vater nach Irland, um dort das letzte Wolfsrudel auszulöschen. Bei ihrem Streifzug durch das verbotene Land außerhalb der Stadt trifft sie die freigeistige Mebh, deren geheimnisvoller Stamm die Gabe besitzen soll, sich nachts in Wölfe zu verwandeln. Auf ihrer gemeinsamen Suche nach Mebhs vermisster Mutter entdeckt Robyn ein Geheimnis, das sie weiter in die verwunschene Welt der Wolfwandler zieht. Und läuft dabei Gefahr, sich in genau das zu verwandeln, was ihr Vater zerstören soll.