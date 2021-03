Die schlechte Nachricht gleich vorab: In dieser Woche starten keine komplett neuen Inhalte auf Apple TV+. Dafür werden die drei Serien „For All Mankind“, „Servant“ und „Helpsters“ mit neuen Episoden fortsetzt. Zudem geben wir euch einen kurzen Ausblick, was euch in den kommenden beiden Wochen Neues auf Apple TV+ erwartet.

Neue Folgen zu „For All Mankind“, „Servant“ und „Helpsters“

Am heutigen Tag werden „For All Mankind“ und „Servant“ (jeweils 2. Staffel) fortgesetzt. Folge 203 zu „For All Mankind“ hört auf den Namen „Annapolis“. Eine Konfrontation auf dem Mond veranlasst die NASA-Beamten, die Bewaffnung der Astronauten in Betracht zu ziehen. Ed wird von seiner Vergangenheit eingeholt.

Bei Servant geht es mit Folge 208 „Loveshack“ weiter. Dorothy und Sean erhalten ein Hoffnungszeichen. Leanne und Julian lernen sich besser kennen. Begleitend zur 2. Staffel von Servant veröffentlicht Apple regelmäßig „Behind the Scenes“-Videos. Dieses Mal spricht Serien Schöpfer M. Night Shyamalan über Folge 207 „Marino“.

Zudem steht ab sofort die zweite Hälfte der Helpsters-Folgen der 2. Staffel zur Verfügung. Damit stehen neuen Episoden für das jüngere Publikum bereit.

Ausblick auf Cherry und Call

Eine Woche (12. März 2021) müssen wir uns noch gedulden, bis „Cherry“ auf Apple TV+ startet. Eine Woche später – am 19. März 2021 geht „Calls“ ins Rennen.

In einem dramatischen Abenteuer aus Liebe, Krieg, Drogensucht und Kriminalität versucht ein junger Mann verzweifelt, seinen Platz in der Welt zu finden. Cherry (Tom Holland) landet ohne College-Abschluss bei den Sanitätstruppen im Irak. Halt bietet ihm nur die Liebe zu Emily (Ciara Bravo). Wieder zu Hause, aber vom Krieg traumatisiert, verliert er sich in einer Spirale aus Drogen und Kriminalität.

Zur Einstimmung haben wir euch das neue Video „Cherry – Inside Look: Journey“ eingebunden.

„Calls“ debütiert eine Woche später auf Apple TV+. Der Trailer gibt euch einen Einblick. Die Apple Original Serie „Calls von Regisseur Fede Álvarez nutzt auditives Storytelling, fesselnde Grafiken und räumlichen Klang (Spatial Sound), um für den „Zuschauer“ ein besonders packendes und immersives Erlebnis zu schaffen.