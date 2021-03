watchOS 7.4 Beta 3 steht als Download bereit. Nachdem Apple vorgestern bereits die Beta 3 zu macOS Big Sur 11.3, iOS 14.5 und iPadOS 14.5 bereit gestellt hatte, geht es am heutigen Tag mit einer weiteren Vorabversion für die Apple Watch weiter.

watchOS 7.4 Beta 3 ist da

Vor wenigen Augenblicken hat Apple eine neue Beta-Version von watchOS 7.4 auf den eigenen Servern platziert. Eingetragene Entwickler haben ab sofort die Möglichkeit, sich die Beta 3 herunterzuladen und auf ihrer Apple Watch zu installieren. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass das zugehörige Beta-Profil auf dem iPhone hinterlegt ist.

watchOS 7.4 wird in Kombination mit iOS 14.5 eine bedeutsame Verbesserung mit sich bringen. Die Rede ist natürlich vom Entsperren des iPhones, wenn ihr eine Maske tragt. Face ID stößt schlicht und einfach an seine Grenzen, wenn das Gesicht bedeckt ist. Um das Entsperren beim Tragen einer Maske zu vereinfachen, setzt Apple zukünftig auf die Apple Watch. Hier findet ihr ein Video, wie das Ganze funktioniert. Wenn ihr uns fragt, so ist diese Neuerung ziemlich komfortabel.

Eine weitere Neuerung liegt in der Unterstützung neuer Emojis. Diese finden nicht nur auf dem iPhone und iPad Einzug, sondern auch auf der Apple Watch.

Update 05.03.2021 20:10 Uhr: Die Public Beta 3 zu watchOS 7.4 steht ab sofort für Teilnehmer am Apple Beta Programm bereit.