Die „IKEA Home smart“ App kann ab sofort in Version 1.14.1 aus dem App Store heruntergeladen werden. Mit dieser bereitet der Hersteller den Marktstart seiner Smart Home Fernbedienung vor. Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis sich diese offiziell kaufen lässt. Darüberhinaus gibt es eine weitere Neuerung.

„IKEA Home smart“- App erhält Update

In den Release-Notes heißt es schlicht und einfach „Fehlerbehebungen und Verbesserungen an der Leistung“. Öffnet man die App jedoch nach dem Update, so wird man auf die eigentliche Neuerung aufmerksam gemacht.

Das App-Update bietet die Unterstützung für STYRBAR. Dabei handelt es sich um eine spritzwassergeschützte Fernbedienung (IP44), für eure Beleuchtung, die sich idealerweise für die Küche das Bad eignet. In der Fernbedienung werden AAA-Batterien verwendet. Lange dürfte es somit nicht mehr dauern, bis sich die neue STYRBAR auch kaufen lässt.

Darüberhinaus erhält die App eine weitere Verbesserung. Stichwort „Einschaltautomatik“. Treten bei euch häufiger Stromausfälle auf? Wobei auch ein einzelner Stromausfall ziemlich nervig sein kann. Nach dem App-Update könnt ihr festlegen, wie eure Beleuchtung eingeschaltet wird, sobald wieder Strom verfügbar ist. Weitere Informationen zu dieser Funktion findet ihr unter Einstellungen -> Beleuchtung.