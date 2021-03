Nach dem Golden Globe-Erfolg von „Ted Lasso“ erhält Apple TV+ weiterhin Beachtung bei Award-Nominierungen. So haben die Veranstalter der 46. Saturn Awards bekannt gegeben, dass mit „For All Mankind,“ „Servant,“ und „Amazing Stories“ gleich drei Apple TV+ Serien für einen Preis nominiert sind.

Apple TV+ auf den Saturn Awards

Apple hat laut eigenen Angaben das Erlangen von Auszeichnungen zu einem wichtigen Teil seiner Apple TV+ Strategie gemacht. Schauen wir uns die letzten Monate an, hat das Unternehmen durchaus Erfolg bei der Verfolgung dieser Strategie. So wurden bereits eine Vielzahl von Apple TV+ Serien bei großen Award-Shows wie den Emmys, Golden Globes sowie den Critics Choice Awards nominiert und ausgezeichnet. Bald stehen die Saturn Awards an, und auch hier konnte sich Apple TV+ qualifizieren. Im Rennen sind „For All Mankind“, „Servant“ und „Amazing Stories“.

„For All Mankind“ ist in der Kategorie „Best Fantasy Television Series“ nominiert und tritt gegen „The Dark Crystal: Age of Resistance“, „Locke & Key“, „The Magicians“, „Outlander“, „The Twilight Zone“ und „The Witcher“ an.

„Servant“ ist für die beste Horror-Fernsehserie nominiert und tritt gegen „Creepshow“, „Evil“, „Fear the Walking Dead“, „Lovecraft Country“, „The Walking Dead“ und „What We Do in the Shadows“ an.

„Amazing Stories“ ist in der Kategorie „Best Television Presentation (Under 10 Episodes)“ nominiert und konkurriert mit „Dracula“, „The Haunting of Bly Manor“, „His Dark Materials“, „The Mandalorian“ und „Perry Mason“.

Die Saturn Awards werden seit 1973 jährlich vergeben und feiern eine breite Palette von Genre-Fiction-Film-, Fernseh- und Home Media-Titeln. In diesem Jahr umfasst die 46. jährliche Verleihung Filme und TV-Serien, die zwischen Juli 2019 und November 2020 veröffentlicht wurden. Es gibt 286 Nominierungen in über 40 Kategorien und Genres. Ein genaues Datum für die Verleihung in diesem Jahr steht noch nicht fest.