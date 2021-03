Apple hat bereits bestätigt, dass die Produktion der zweiten Staffel von Ted Lasso in vollem Gange ist. Jetzt erfahren wir mehr darüber, was uns erwartet. So berichtet Deadline, dass die Schauspielerin Sarah Niles das Team unterstützen wird.

Verstärkung für Ted Lasso

Sarah Niles ist eine britische Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin, die zuvor in Serien wie Trying, I May Destroy You und Catastrophe zu sehen war. In Ted Lasso wird sie eine „Sportpsychologin spielen, die zur Betreuung des AFC Richmond hinzugezogen wurde.“ Laut Deadline erhält Niles eine wiederkehrende Rolle. Sie wird somit Lasso uns seinem Team voraussichtlich länger zur Seite stehen.

Ted Lasso gehört zu den beliebtesten Original-Serien von Apple TV+. Die Serie erhielt bereits mehrere Award-Nominierungen, wobei Jason Sudeikis sogar den Golden Globe für seine Hauptrolle in der Serie mit nach Hause nehmen konnte. Während wir gespannt auf die zweite Staffel warten, hat Apple bereits bestätigt, dass es auch eine dritte Staffel geben wird.

In Apples erfolgreicher Comedy-Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung in der Sportart vorzuweisen hat. Im Verlauf der Serie versucht Lasso die Spieler und Fans des Vereins auf seine ganz eigene Art von sich zu überzeugen. Den amüsanten Trailer zu ersten Staffel könnt ihr unten sehen: