Apple hatte im Februar angekündigt, dass Entwickler bald ihr Developer Transition Kit (DTK) zurückschicken müssen. Hierbei handelt es sich um einen speziellen Mac mini mit A12Z-Bionic-Chip, der Entwicklern im vergangenen Jahr genügend Vorlaufzeit für die M1 Macs geben sollte. Wie die ersten Entwickler nun bestätigen, verschickt Apple derzeit die für die Rücksendung versprochene Gutschrift in Höhe von 500 Dollar.

Entwickler mussten Ende Juni 2020 500 Dollar bezahlen, um einen DTK Mac mini zu erhalten. Im Gegenzug konnten sich die Entwickler frühzeitig mit der Apple Silicon Plattform für den Mac auseinandersetzen. Nun müssen die Leihgeräte bis zum 31. März 2021 zurück nach Cupertino geschickt werden, was die ersten Entwickler bereits getan haben.

Beispielsweise berichtet der Entwickler Alireza Khoddam, dass er bereits seinen Promo-Code im Wert von 635 kanadischen Dollar, was rund 500 US-Dollar entspricht, erhalten hat. Laut Apple wird die Gutschrift als einmalig verwendbarer Promo-Code angeboten, der im Apple Online Store für den Kauf eines neuen M1-Macs oder jedes anderen Apple-Produkts eingelöst werden kann. Entwickler haben bis zum 31. Dezember 2021 Zeit, die Gutschrift zu nutzen.

Got the promo code for returning the DTK 👍🏻 https://t.co/JA9wcl7KKB pic.twitter.com/JpIhC9xRbS

— Alireza (@alixrezax) March 4, 2021