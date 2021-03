Am heutigen Abend steigt der deutsche Fußball-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Pünktlich um 18:30 Uhr geht es in der Allianz-Arena los. Nach wie vor dürften keine Fußball-Fans vor Ort in den Stadien sein. Möchtet ihr das Spiel dennoch verfolgen? So habt ihr mit dem Sky Ticket die Möglichkeit dazu.

Sky überträgt Bayern München – Borussia Dortmund im Live-Stream

Die Rückrunden der Fußballligen sind in vollem Gange. Zum Start in den März wartet direkt ein Klassiker auf euch. Auch, wenn der BVB auf den ersten und zweiten Blick in diesem Jahr nichts mehr mit der Meisterschaft zu tun hat, können sich Fußball-Fans am heutigen Abend auf einen echten Leckerbissen freuen. Mit dem Sky Ticket habt ihr die Möglichkeit, die Spiele der Fußball-Bundesliga live zu verfolgen.







Grundsätzlich stehen euch vier „sportliche“ Sky Tickets zur Auswahl. Ihr wählt zwischen „Supersport Tag“, „Supersport Monat“, „Supersport Jahr“ und „Sport Monat“. Je nach Ticket stehen euch unterschiedliche Leistungen zur Verfügung. Die Einzelspiele der Fußball-Bundesliga warten zum Beispiel im „Supersport Tages“-, „Super Sport Monats“- und „Super Sport Jahres“-Ticket auf euch. Das Supersport Monats-Ticket kostet 29,99 Euro (2 parallele Streams möglich), das Supersport Jahres-Ticket kostet während der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit nur 19,99 Euro (2 parallel Streams möglich) und das Sport Monats-Ticket schlägt mit 9,99 Euro zu Buche. Für das Supersport Tages-Ticket werden nur 14,99 Euro fällig (kein Abo, endet automatisch).

Darüberhinaus gibt es mit Sky Ticket Sport zahlreiche weitere Sport-Highlights. Hier eine Übersicht für den März:

04.03.21 21:00: FC Liverpool – FC Chelsea (Premier League)

06.03.21 15:30: Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen (Bundesliga)

06.03.21 18:30: FC Bayern München – Borussia Dortmund (Bundesliga)

07.03.21 17:00: Manchester City – Manchester United (Premier League)

08.30.21 20:30: Hamburger SV – Holstein Kiel (2. Bundesliga)

09.03.21 21:00: Borussia Dortmund – FC Sevilla (UEFA Champions League)

10.03.21 21:00: FC Liverpool – RB Leipzig UEFA (Champions League)

13.03.21 15:30: Werder Bremen – FC Bayern München (Bundesliga)

13.03.21 18:30: Borussia Dortmund – Hertha BSC (Bundesliga)

15.03.21 20:30: FC St. Pauli – SC Paderborn 07 (2. Bundesliga)

16.03.21 21:00: Manchester City – Borussia M‘gladbach UEFA (Champions League)

17.03.21 21:00: FC Bayern München – Lazio Rom UEFA (Champions League)

20.03.21 15:30: FC Bayern München – VfB Stuttgart (Bundesliga)

20.03.21 18:30: FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)

22.03.21 20:30: Fortuna Düsseldorf – VfL Bochum (2. Bundesliga)

27.03.21 15:30: Qualifying in Bahrain (Formel 1)

28.03.21 17:00: Großer Preis von Bahrain – Rennen (Formel 1)

Ihr seht, dass der Monat März zahlreiche sportliche Highlights bereit hält. Weiter geht es direkt heute Abend um 18:30 Uhr mit der Begegnung Bayern München gegen Borussia Dortmund. Mit einem Sky Ticket könnt ihr die Begegnung im Livestream verfolgen.

Unser Tipp: Probiert das Sky Ticker Supersport Tag zum Preis von 14,99 Euro einfach mal aus. Es handelt sich um kein Abo und es endet automatisch. So könnt ihr bereits heute Nachmittag die Fußball-Bundesliga verfolgen und Abends den Klassiker live begleiten.