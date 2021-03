Wenn es einmal läuft, dann läuft es. Nachdem die Apple TV+ Serie „Ted Lasso“ bzw. Hauptdarsteller Jason Sudeikis erst kürzlich mit einen Golden Globe Award ausgezeichnet wurde, erhält die Comedy-Serie nun drei Critics Choice Awards.

Die Comedy-Serie „Ted Lasso“ entwickelt sich für Apple TV+ immer mehr zu einem Hit. Sowohl bei Zuschauern als auch beim Fachpublikum kommt „Ted Lasso“ sehr gut an. Dabei gehört die Serie zu den beliebtesten Serien auf Apple TV+. Fans fiebern bereits der zweiten und dritten Staffel entgegen.

Nachdem die Apple TV+ Serie „Ted Lasso“ im Januar für drei Critics Choice Awards nominiert wurden, wurden die Critics Choice Awards nun vergeben und die Serie gehört zu den Gewinner. Zunächst einmal konnte sich die Serie in der Kategorie „Beste Comedy-Serie“ gegen sieben Mitbewerber durchsetzen.

Darüberhinaus erhielten Jason Sudeikis (Bester Schauspieler in einer Comedy-Serie) und Hannah Waddingham (Beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie) für ihre Rollen einen individuellen Critics Choice Award.

Congratulations to the cast and crew of @TedLasso, winners of the #CriticsChoice Award for Best Comedy Series. pic.twitter.com/1HlE24xgSW

— Critics Choice (@CriticsChoice) March 8, 2021