Im Herbst letzten Jahres hatten wir euch bereits auf die iOS 14 Neuerung „Auf Rückseite tippen“ aufmerksam gemacht. Nun hat Apple ein Video veröffentlicht, mit dem euch die neue Funktion in Bild und Ton näher gebracht wird.

„So legst du Aktionen für das Tippen auf die Rückseite deines iPhone fest“

Seit der Freigabe der finalen Version von iOS 14 bietet das System eine Neuerung in den Bedienungshilfen. Dort findet ihr neuerdings die Funktion „Auf Rückseite tippen“. Diese steht nicht nur auf dem iPhone, sondern auch auf dem iPod touch bereit.

Doch was hat es damit auf sich? Ihr könnt zwei- oder dreimal auf die iPhone-Rückseite tippen, um eine vorher definierte Aktion schnell auszuführen. Dabei sind nahezu alle Aktionen möglich. Sollte ihr eine bestimmte Funktion vermissen? Kein Problem, über die die Apple Kurzbefehle, stehen euch viele weitere Möglichkeiten für das Tippen auf die Rückseite zur Verfügung.

Ruft am iPhone -> Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Tippen -> „Auf Rückseite tippen“ auf. Dort könnt ihr „Doppeltippen“ und „Dreimal tippen“ definieren. So könnt ihr beispielsweise einstellen, dass ein Doppeltippen ein Bildschirmfoto anfertigen. Tippt ihr dreimal auf die iPhone-Rückseite, so könnt ihr beispielsweise das Kontrollzentrum öffnen lassen.

Apple hat das Ganze nun mit einem Support-Video aufgegriffen und zeigt in 40 Sekunden, was sich hinter der Funktion verbirgt. In der Videobeschreibung heißt es