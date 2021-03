Bereits im März letzten Jahres hatten wir berichtet, dass WhatsApp an der Möglichkeit von passwortgeschützten Cloud-Backups arbeitet. Nun gibt es einen Hinweis, dass der Messaging-Dienst das Feature bald ausrollen könnte.

WhatsApp arbeitet Berichten zufolge daran, die Sicherheit seiner Cloud-Backups mit einer neuen Passwortschutz-Funktion zu erhöhen, die Chat-Backups verschlüsselt und sie nur für den Nutzer zugänglich macht. Nachdem sich die Funktion erstmals vor einem Jahr bemerkbar gemacht hatte, veröffentlicht nun WABetaInfo einige Screenshots zu der neuen Funktion:

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it’s not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021