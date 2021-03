Im irländischen Cork befindet sich Apples europäisches Hauptquartier. Um in Europa weiter expandieren zu können, hat Apple nun einen Mietvertrag unterschrieben, um Büroflächen am Nordkai der Stadt anzumieten.

The Irish Examiner berichtet

Eine neuer Bürokomplex am Nordkai von Cork City hat Apple angezogen – der Horgan’s Quay/HQ Komplex neben dem Bahnhof von Kent hat einen Vertrag über mehr als 3300qm Bürofläche mit dem Technologieriesen Apple abgeschlossen, der bereits 6.000 Mitarbeiter an zwei anderen Standorten in Cork beschäftigt.

Hendans Quay-Entwickler Clarendon Properties und BAM haben den prestigeträchtigen Deal mit Apple abgeschlossen und den Bürokomplex Navigation Square der konkurrierenden Entwickler O’Callaghan Properties auf der gegenüberliegenden Seite des Lee am Albert Quay ausgestochen.